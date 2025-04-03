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14:31, 3 апреля 2025Мир

Захарова обвинила власти Финляндии в одурманивании жителей страны

Захарова: Власти Финляндии одурманили жителей страны русофобской пропагандой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Финляндии одурманили жителей страны русофобской пропагандой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Жалко, конечно, граждан Финляндии, которых одурачивали, которые стали жертвой лжи, фейков, которые поддались на какие-то увещевания», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Хельсинки должен перестать накачивать информационное пространство беспочвенными антироссийскими нарративами. Она также посоветовала властям Финляндии открыть границу с Россией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «коалиции желающих» по Украине придется поговорить с Россией. Он призвал Францию или Великобританию сделать это.

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