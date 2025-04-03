Захарова: Страны ЕС дружно помирают из-за Украины, но под музыку

Деньги, которые выделяют Украине страны Европейского союза (ЕС), «идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот есть такое выражение — помирать, так с музыкой, так вот мне кажется это те деньги, которые идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает», — сказала она.

Захарова напомнила, что Франция готовится передать Киеву военный пакет на два миллиарда евро, включающий ракеты и бронетехнику, а Норвегия подтвердила планы выделить восемь миллиардов долларов на нужды ВСУ в 2025 году.

Ранее официальный представитель МИД России сравнила продвигаемые европейскими лидерами коалиции по Украине с интернет-группы для психбольных. Она подчеркнула, что ни одна из коалиций не имеет отношения к достижению мира.