Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 3 апреля 2025Мир

Захарова описала помощь ЕС Украине фразой из советского мультфильма

Захарова: Страны ЕС дружно помирают из-за Украины, но под музыку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Деньги, которые выделяют Украине страны Европейского союза (ЕС), «идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот есть такое выражение — помирать, так с музыкой, так вот мне кажется это те деньги, которые идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает», — сказала она.

Захарова напомнила, что Франция готовится передать Киеву военный пакет на два миллиарда евро, включающий ракеты и бронетехнику, а Норвегия подтвердила планы выделить восемь миллиардов долларов на нужды ВСУ в 2025 году.

Ранее официальный представитель МИД России сравнила продвигаемые европейскими лидерами коалиции по Украине с интернет-группы для психбольных. Она подчеркнула, что ни одна из коалиций не имеет отношения к достижению мира.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    Просившей Путина о помиловании российской журналистке отказали в УДО

    Фон дер Ляйен решила положиться на Среднюю Азию

    Названа причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

    Модный бренд представил легинсы с декольте на ягодицах и вызвал ажиотаж в сети

    В Киеве рассказали о темах заседания совета Украина — НАТО

    Стало известно о переброске сил ВСУ в Курскую область через подземный ход монастыря

    Овечкин обошел Илона Маска

    Захарова описала помощь ЕС Украине фразой из советского мультфильма

    Женщина почти четыре дня провела под обломками здания и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше