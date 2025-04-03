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16:32, 3 апреля 2025Мир

Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Сербии

Захарова: Вызывает удивление, что Вучич не нашел нужных слов о Красной Армии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вызывает удивление, что президент Сербии Александр Вучич не нашел нужных слов о Красной армии, говоря об освобождении страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности Югославию», — сказала дипломат.

По его словам, российская сторона надеется, что слова сербского лидера — неправильно выстроенная фраза, а сербские власти будут находить правильные слова для того, чтобы не забывать о роли Красной армии.

Ранее Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу заявил, что армия республики освободила страну от фашистов во время Второй мировой войны самостоятельно, добавив, что помощь СССР в ходе конфликта была ограниченной.

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