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23:03, 3 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский выразил надежду на вступление Украины в НАТО

Зеленский: Пока с НАТО сложно, но из будущего этот вопрос пока никто не убирает
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на вступление Украины в НАТО. Его слова приводит издание «Обозреватель».

Украинский лидер не считает, что двери НАТО закрыты для Украины — он отмечает, что подвижки в вопросе членства страны в альянсе еще возможны:

«Пока с НАТО сложно, потому что вы знаете, кто не поддерживает членство Украины в НАТО. Пока что. Но все равно в любом случае со стола или из будущего этот вопрос пока что никто не убирает», — подчеркнул он.

Ранее Зеленского предупредили о безвыходном положении из-за сделки с США по редкоземельным металлам. Утверждается, что соглашение на сделку подорвет политическую карьеру Зеленского и его образ в глазах граждан как человека, обещающего полный суверенитет их государства.

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