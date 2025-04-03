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11:55, 3 апреля 2025Из жизни

Женщина заставила пятерых любовников похитить расстроившего ее шестого любовника

В США пятеро мужчин по просьбе партнерши украли ее любовника и подвергли пыткам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lucas County Corrections Center

Жительница США организовала пытки и похищение любовника, который ее огорчил. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя Мартина Джонс из штата Огайо находилась в отношениях с шестью мужчинами, один из которых был ее мужем. Согласно данным полиции, конфликт Джонс с одним из мужчин произошел в начале марта. Дома у Джонс сцепились две ее собаки. Пытаясь разнять их, женщина сломала руку, а затем, разозлившись, обвинила в произошедшем 26-летнего партнера, который находился дома в тот момент. Она пожаловалась остальным мужчинам и заставила их проучить провинившегося любовника.

По просьбе Джонс 14 марта ее супруг 28-летний Майкл Эскеда, а также 49-летний Аарон Брэдшоу, 23-летний Остин Брэдшоу, 26-летний Дэвид Сессна и 27-летний Ченс Джонстон явились в дом 26-летнего пострадавшего и похитили его. Мужчины привезли его в отель Red Roof Inn в городе Маумей. Там они на протяжении недели подвергали разнообразным пыткам. Расстроившего Джонс любовника избивали бейсбольной битой, заставляли стоять по много часов и кормили лишь раз в день. Кроме того, он почти не спал. По версии полиции, именно Джонс была организатором всей операции и давала указания своим любовникам о том, как украсть жертву и как обращаться с ней.

21 марта похитители позволили мужчине выйти в ближайший магазин. Там он попросил о помощи человека, который впоследствии связался с матерью мужчины. Женщина немедленно приехала к отелю и вызвала полицию. Офицеры установили наблюдение за отелем, спасли похищенного мужчину, после чего задержали всех шестерых подозреваемых.

Мужчину экстренно госпитализировали после освобождения. Врачи обнаружили на его теле множество гематом и несколько переломов.

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