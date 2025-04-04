Агент ЦРУ назвал местонахождение Ковчега Завета

Бывший агент ЦРУ Дэймс заявил, что Ковчег Завета находится в Пещере Патриархов

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США назвал местонахождение легендарного Ковчега Завета. Об этом пишет Daily Mail.

Майор Эд Дэймс утверждает, что в 1980-х годах участвовал в секретном проекте «Звездные врата», начатом Разведывательным управлением Министерства обороны США для изучения «потенциала психических феноменов для использования в военных и разведывательных целях». По словам Дэймса, он обладает экстрасенсорным видением, позволяющим ему на расстоянии силой мыслей получить информацию об объектах, людях и местах.

В интервью Daily Mail бывший агент ЦРУ заявил, что благодаря своему дару, развитому за время участия в проекте Пентагона, сумел установить, что легендарный Ковчег Завета находится в Пещере Патриархов — склепе городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, где якобы похоронены библейские пророки Авраам, Исаак и Иаков. «Я нахожусь в каком-то каменном тоннеле и там же находится объект. Этот объект тяжелый, квадратный и плотный. Темно, я немного нервничаю, но контролирую свое подсознание», — описал Дэймс видение.

По словам агента, потом он понял, что этот объект является «священной библейской реликвией». Во время второго ментального визита в тот темный тоннель Дэймс якобы осознал, что он находится под Пещерой Патриархов.

Бывший разведчик рассказал, что сейчас в основном занимается помощью в поиске пропавших детей. Как утверждает Daily Mail, в 2024 году он провел «ментальным взором» поиск пропавшего во Франции мальчика, и якобы указал на поле, рядом с которым позже нашли его останки.

Ранее сообщалось, что участник секретного проекта «Звездные врата» Джо Макмонигл раскрыл судьбу марсиан. Он якобы увидел «ментальным взором», как жители Марса пытались скрыться в некой огромной пирамиде от надвигающегося шторма.

