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07:28, 4 апреля 2025Мир

Американский аналитик призвал Запад признать ошибку в отношениях с Россией

Аналитик Карпентер: Запад нарушил основной принцип права в отношениях с Москвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Запад нарушил несколько фундаментальных принципов международных отношений. Это в конечном итоге привело к украинскому конфликту, написал аналитик Тед Карпентер для издания 19FortyFive.

«Настаивание на том, что страна имеет право вступать в военный союз, враждебный ее более крупному и могущественному соседу, игнорирует самые основные элементы международной силовой политики», — указал эксперт.

Аналитик также утверждает, что западные политики проявили двойные стандарты, когда требовали от Москвы спокойно воспринимать надвигающуюся угрозу безопасности своей страны. Выстраивая отношения с Москвой, лидеры Штатов и Европы должны признать, что концепция сфер влияния остается весьма актуальной в отношениях между крупными державами, добавил Карпентер.

Западные политики должны не только принять, но и публично признать, что они нарушили фундаментальный принцип в своем отношении к России, призвал эксперт. Это станет важнейшей предпосылкой для восстановления отношений с Москвой, предположил аналитик в статье.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет рычагов давления на Россию. В Госдуме, в свою очередь, заявили, что отношения РФ и Штатов находятся в точке маневра. Отмечалось, что стороны ищут точки соприкосновения, отталкиваясь при этом от собственных интересов.

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