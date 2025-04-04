Арестованному за теракт российскому подростку проломили висок в СИЗО

В СИЗО Петербурга неизвестный проломил висок арестованному за теракт подростку

В следственном изоляторе № 5 в Петербурге арестованному за теракт 17-летнему подростку проломили висок. Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание не уточняет, кто именно это сделал. Однако есть информация, что утром 20 марта несовершеннолетнего в тяжелом состоянии доставили в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса. Врачи диагностировали у него перелом височной кости, ушиб мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

28 декабря 2024 года молодой петербуржец был арестован за то, что бросил «коктейль Молотова» в отделение почты на проспекте Большевиков. Он проходит обвиняемым по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее в Казани задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге административного здания Казанского государственного казенного порохового завода.