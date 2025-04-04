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21:24, 4 апреля 2025Мир

В Китае предрекли Зеленскому судьбу Каддафи или Хусейна

Tencent: Зеленский может закончить свою карьеру как Каддафи или Хусейн
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский может закончить свою политическую карьеру как ливийский революционер Муаммар Каддафи или иракский лидер Саддам Хусейн, предупредил обозреватель китайского портала Tencent.

По его словам, политическая и социальная обстановка в стране становятся все более опасными для Зеленского. Эксперт отметил, что украинскому главе необходимо стабилизировать ситуацию внутри страны и вернуть доверие международного сообщества.

«Если он не сможет быстро это сделать, его политической жизни наступит конец, и он даже может "закончить" в стиле Хусейна или Каддафи», — предрек он.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский захочет сбежать из страны после завершения конфликта с Россией.

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