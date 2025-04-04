Tencent: Зеленский может закончить свою карьеру как Каддафи или Хусейн

Украинский президент Владимир Зеленский может закончить свою политическую карьеру как ливийский революционер Муаммар Каддафи или иракский лидер Саддам Хусейн, предупредил обозреватель китайского портала Tencent.

По его словам, политическая и социальная обстановка в стране становятся все более опасными для Зеленского. Эксперт отметил, что украинскому главе необходимо стабилизировать ситуацию внутри страны и вернуть доверие международного сообщества.

«Если он не сможет быстро это сделать, его политической жизни наступит конец, и он даже может "закончить" в стиле Хусейна или Каддафи», — предрек он.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский захочет сбежать из страны после завершения конфликта с Россией.