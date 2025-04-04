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18:44, 4 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал «коалицией петухов» желающих разместить войска на Украине

Депутат Дубинский назвал коалицией петухов Макрона и Стармера
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер являются «коалицией петухов». Такую отсылку на «коалицию желающих» по размещению на Украине европейского контингента сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«"Коалиция петухов" — это всегда забавно. (…) Говорить с Макроном (крайний срок — 2027 год) и Стармером (уровень поддержки — 14 процентов) в Москве не захотят никогда», — написал он.

Дубинский также отметил, что сейчас с Кремлем говорит только президент США Дональд Трамп. По его словам, этого достаточно для разрешения конфликта.

Ранее в Киеве началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента на Украине. Мероприятие состоялось на уровне начальников военных штабов.

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