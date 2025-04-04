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11:58, 4 апреля 2025Россия

Девятилетняя россиянка засунула губы в электромашинку для стрижки ногтей и поплатилась

В Сочи девятилетняя девочка застряла губами в машинке для стрижки ногтей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Сочи девятилетняя девочка засунула губы в электромашинку для стрижки ногтей и поплатилась — застрявшему ребенку потребовалась помощь спасателей. Инцидент попал на видео, которое опубликовало МЧС России в Telegram.

На кадрах видно, как сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда извлекают губы девочки из ловушки. Для этого они использовали аварийно-спасательный инструмент.

В ведомстве подчеркнули, что медицинская помощь россиянке не потребовалась.

Ранее в Ленобласти двухлетняя девочка застряла в батарее. Как стало известно, оставшись без присмотра взрослых, ребенок забрался между секциями радиатора и пробыл там с поджатым животом около 20 минут. В результате пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
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