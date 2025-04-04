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20:46, 4 апреля 2025Культура

Эминем стал дедушкой

Культовый рэпер Эминем стал дедушкой
Ольга Коровина

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом Эминем, стал дедушкой. Дочь артиста Хейли Джейд Скотт опубликовала фотографии первенца в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле», — подписала публикацию Хейли.

Известно, что ребенок появился на свет 14 марта. Мальчика назвали Эллиот Маршалл, второе имя он получил в честь знаменитого дедушки.

Дочь 52-летнего музыканта Хейли сыграла свадьбу с возлюбленным Эваном Макклинтоком в мае 2024 года. Пара встречалась больше восьми лет. В октябре стало известно, что супруги ждут первого ребенка.

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