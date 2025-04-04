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14:34, 4 апреля 2025Мир

Генсек НАТО ответил на слова Рубио об альянсе

Рютте: союзники услышали четкое послание от Рубио о приверженности США альянсу
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Союзники услышали четкое послание от госсекретаря США Марко Рубио о приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу. На слова американского дипломата ответил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

По его словам, члены блока будут тратить больше средств на оборону, а многие государства уже начали это делать. Он также подчеркнул, что тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, не нарушают договоры НАТО.

Ранее Рубио заявил, что США останутся членом НАТО, и деятельность страны в рамках работы военного блока остается такой же активной. Он также отметил, что намерен потребовать от каждого государства-члена НАТО «взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП».

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