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16:24, 4 апреля 2025Мир

Глава Госдепа призвал Данию осознать нежелание Гренландии быть ее частью

Рубио: Дания должна признать, что Гренландия не желает быть ее частью
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Yves Herman / Reuters

Дания должна признать, что Гренландия больше не желает быть ее частью. С таким призывом выступил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Именно на этом Дания должна сосредоточиться — на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании. Вот на чем они должны сосредоточиться», — отметил глава Госдепа.

Рубио также заявил, что Вашингтон не допустит ситуации, при которой Гренландия окажется зависимой от Китая.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила на претензии американского руководства на остров, подчеркнув, что США не смогут присоединить Гренландию.

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