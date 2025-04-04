Глава Госдепа призвал Данию осознать нежелание Гренландии быть ее частью

Рубио: Дания должна признать, что Гренландия не желает быть ее частью

Дания должна признать, что Гренландия больше не желает быть ее частью. С таким призывом выступил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Именно на этом Дания должна сосредоточиться — на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании. Вот на чем они должны сосредоточиться», — отметил глава Госдепа.

Рубио также заявил, что Вашингтон не допустит ситуации, при которой Гренландия окажется зависимой от Китая.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила на претензии американского руководства на остров, подчеркнув, что США не смогут присоединить Гренландию.