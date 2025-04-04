Группа украинских военных сдалась в плен в Запорожской области

РИА Новости: Четверо бойцов ВСУ сдались в плен у Щербаков в Запорожской области

Четверо бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен у села Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур.

«Группа противника в количестве четырех человек в районе населенного пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь», — рассказал собеседник агентства.

О взятии населенного пункта Щербаки 29 марта сообщило Минобороны России. Отмечается, что контроль над селом установили бойцы группировки войск «Днепр».

Ранее российский снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль заявил, что украинские солдаты пытаются сдаваться под видом гражданских. Он отметил, что ради этого бойцы ВСУ уничтожают свои документы и переодеваются в обычную одежду.