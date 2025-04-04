Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:15, 4 апреля 2025Бывший СССР

Группа украинских военных сдалась в плен в Запорожской области

РИА Новости: Четверо бойцов ВСУ сдались в плен у Щербаков в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Четверо бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен у села Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур.

«Группа противника в количестве четырех человек в районе населенного пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь», — рассказал собеседник агентства.

О взятии населенного пункта Щербаки 29 марта сообщило Минобороны России. Отмечается, что контроль над селом установили бойцы группировки войск «Днепр».

Ранее российский снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль заявил, что украинские солдаты пытаются сдаваться под видом гражданских. Он отметил, что ради этого бойцы ВСУ уничтожают свои документы и переодеваются в обычную одежду.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные заблокировали торговые порты Николаевской области Украины. Для ВСУ также закрыт выход из Днепра и Южного Буга

    Три человека пострадали при выбросе химвещества на российском заводе

    В России предложили ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах

    В СК раскрыли число пострадавших от преступлений в школах детей в 2024 году

    Снайпер ВС России рассказал о поединке с оппонентом в Угледаре

    Пользователи сети перечислили самые смешные причины отказа от секса с партнерами

    Стало известно о тяжелых боях с пытающимися прорваться в Белгородскую область ВСУ

    В Дагестане Lada взорвалась посреди федеральной трассы и попала на видео

    В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области

    Стало известно о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше