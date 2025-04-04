Хакеры похитили пароли клиентов крупнейших пенсионных фондов Австралии

Макгиннесс: Хакеры похитили данные из 3 крупнейших пенсионных фондов Австралии

Хакеры атаковали крупнейшие австралийские пенсионные фонды AustralianSuper, Rest Super и Insignia Financial и похитили пароли от учетных записей клиентов. Об этом заявила в соцсети Х государственный координатор по кибербезопасности Мишель Макгиннесс.

«Владельцы частных счетов в некоторых пенсионных фондах стали целью киберпреступников, сейчас правительственные учреждения Австралии и регулирующие органы нашей финансовой системы работают вместе с заинтересованными участниками рынка, чтобы скоординировать действия», — написала Макгиннесс, добавив, что власти связались со всеми потенциально пострадавшими от атаки фондами, чтобы обеспечить безопасность граждан.

До этого фонды заявили о массированной кибератаке, в ходе которой были украдены конфиденциальные данные, позволяющие получить доступ к банковским счетам с пенсионными накоплениями австралийцев. Злоумышленники получили доступ к учетным записям как минимум 600 человек, хотя руководство фондов уверяет, что никто из клиентов не заявлял о финансовых потерях.

Совокупные активы, которыми управляют три этих фонда, достигают 480 миллиардов долларов. У AustralianSuper зарегистрированы 3,5 миллиона клиентов, у Insignia Financial — около 2 миллионов, а у Rest Super — 1,8 миллиона человек.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал, каким образом телефонные мошенники чаще всего обманывают российских пенсионеров. По его словам, чаще всего они звонят под видом энергокомпаний.