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16:32, 4 апреля 2025Мир

Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Harry Truman
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Maxwell Higgins / Handout / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об очередном ударе по авианосцу Harry Truman и сопровождавшим его кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Заявление об этом опубликовал в Telegram представитель движения Яхья Сариа.

«В ответ на американскую агрессию против нашей страны йеменские военно-морские, ракетные и беспилотные силы нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по военным кораблям противника в Красном море, возглавляемым американским авианосцем Harry Truman», — говорится в сообщении.

По утверждению Сариа, в результате удара хуситами были сорваны две воздушных атаки на Йемен, которые готовила дислоцированная в Красном море авианосная группа ВМС США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли США и не будут представлять угрозу свободе судоходства.

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