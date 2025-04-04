Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Harry Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об очередном ударе по авианосцу Harry Truman и сопровождавшим его кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Заявление об этом опубликовал в Telegram представитель движения Яхья Сариа.

«В ответ на американскую агрессию против нашей страны йеменские военно-морские, ракетные и беспилотные силы нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по военным кораблям противника в Красном море, возглавляемым американским авианосцем Harry Truman», — говорится в сообщении.

По утверждению Сариа, в результате удара хуситами были сорваны две воздушных атаки на Йемен, которые готовила дислоцированная в Красном море авианосная группа ВМС США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли США и не будут представлять угрозу свободе судоходства.