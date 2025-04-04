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12:33, 4 апреля 2025Наука и техника

«Калашников» поставит «Стены» для пресечения беспорядков

«Калашников» поставит заказчику партию спецавтомобилей «Стена»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» поставит заказчику вторую партию специальных автомобилей «Стена», которые предназначены для пресечения массовых беспорядков. Об этом сообщили в концерне.

В рамках контракта, который заключили в 2023 году, технику поставляют малыми партиями в течение трех лет.

«Автомобиль специальный "Стена" разработан конструкторами "Калашникова" для подразделений Росгвардии и МВД. Он предназначен для блокирования движения злоумышленников и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

Спецавтомобиль состоит из базового шасси и оборудования мобильного защитного комплекса, включающего ограждение, системы пожаротушения, видеонаблюдения, а также звукового и светового воздействия.

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Отмечается, что концерн готов рассмотреть возможность производства «Стены» для защиты личного состава при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Конструкторский центр дивизиона специальных машин предприятия прорабатывает варианты модернизации изделия.

Ранее в «Калашникове» сообщили, что компактные и субкомпактные версии автоматов АК-12К и АК-12СК, АК-15К и АК-15СК и малогабаритный АМ-17, а также пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и пулемет РПЛ-7 успешно прошли проверку специальной военной операцией.

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