В России отреагировали на подготовку размещения военного контингента из Европы на Украине

Депутат Колесник: Солдаты ЕС на Украине могут повлиять на переговоры о мире

Размещение европейского военного контингента на Украине может повлиять на переговоры о мирном соглашении, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на подготовку их базирования в соседней стране.

Ранее в Киеве начались встречи с представителями Франции и Великобритании по поводу размещения иностранного военного контингента на Украине.

Нужно понимать, что любые иностранные солдаты из миротворцев могут превратиться в действующих бойцов, и они придут с техникой, то есть это будет усиление и вмешательство со стороны, отметил депутат.

Колесник добавил, что Франция и Великобритания давно собирались ввести миротворцев. Однако вся их помощь в миротворческом процессе заключалась в поставках оружия, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Никакие миротворцы нам там не нужны, ни в серой зоне, ни на линии соприкосновения. Они будут считаться законной целью и вернуться обратно могут в совершенно непотребном виде. Они должны понимать, что мы к этому относимся серьезно — если что, будут уничтожены Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продвигаемые европейскими лидерами коалиции по Украине напоминают интернет-группы для психбольных. Дипломат подчеркнула, что ни одна из упомянутых ей коалиций не имеет отношения к достижению мира на Украине.

