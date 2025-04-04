Россия подписала с Кубой соглашение о сотрудничестве

Россия подписала с Кубой соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и науке

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, пишет РИА Новости.

Отмечается, что подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Гавану российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Оно было приурочено к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя государствами.

В ноябре 2023 года Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Документ предусматривает расширение взаимодействия в научно-технической сфере, стимулирование роста товарообмена.

