Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 4 апреля 2025Мир

Россия подписала с Кубой соглашение о сотрудничестве

Россия подписала с Кубой соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и науке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, пишет РИА Новости.

Отмечается, что подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Гавану российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Оно было приурочено к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя государствами.

В ноябре 2023 года Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Документ предусматривает расширение взаимодействия в научно-технической сфере, стимулирование роста товарообмена.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

    Паша Техник умер в больнице в Таиланде

    В Okko выйдет первый в истории кочевой документальный стендап-сериал про цыган

    Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками

    Военные нанесли несколько ударов по Кривому Рогу

    На Западе ужаснулись мобилизации со смертельным исходом в Одессе

    В российском городе ребенку заплатят полмиллиона рублей за падение с качелей

    Пашу Техника захотели отключить от аппарата жизнеобеспечения и констатировать его смерть

    Зеленский заявил о близости США к решениям о прекращении огня на Украине

    Глава Минфина США высказался о возможности дефолта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше