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15:22, 4 апреля 2025Бывший СССР

Ликвидацию украинских военных под открытым небом сняли на видео

НМ ДНР показала ликвидацию бойцов ВСУ под открытым небом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) показала ликвидацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что операторы дронов отряда «Охотник» 51 армии Вооруженных сил (ВС) РФ заметили украинских военных на открытой местности. Ведомство уточняет, что в этом районе осуществляется полный контроль неба силами Российской армии.

Ликвидация произошла благодаря точным сбросам с дронов. Точное место произошедшего не уточняется.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС России выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области.

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