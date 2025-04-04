Глава Госдепа оценил шансы Трампа попасть в ловушку бесконечных переговоров

Рубио: США могут изменить подход к украинскому конфликту при необходимости

Президент США Дональд Трамп не попадет в «ловушку бесконечных переговоров о переговорах» и может изменить свой подход к урегулированию украинского конфликта при необходимости. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Президента Трампа не поймать в ловушку бесконечных переговоров о переговорах. Если Россия серьезна в намерении положить конец конфликту, это будет прекрасно: мы смогли бы двигаться к миру», — отметил Рубио.

При этом глава Госдепа отметил, что в противном случае Вашингтону «придется пересмотреть подход» к урегулированию конфликта. Рубио также выразил надежду, что намерения России серьезны.

Ранее американский госсекретарь заявил, что американская сторона не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва.