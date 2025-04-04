Россиян предупредили об очередной магнитной буре

Ученый Богачев: Слабая магнитная буря ожидается вечером 4 апреля

Планету накроет очередная магнитная буря. К чему готовиться метеозависимым, RT рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Возмущения магнитосферы ожидаются вечером в пятницу, 4 апреля. Однако они будут незначительными, ведь о вспышках на Солнце не сообщалось, лишь они провоцируют сильные геомагнитные колебания. В эти дни будет наблюдаться только нестабильность солнечного ветра. Грядущая буря будет относиться к первой категории. «Сегодня и завтра есть некоторая нестабильность обстановки. В том числе возможна буря слабого уровня», — предупредил ученый. Такая метеообстановка продержится не дольше пары дней.

Ранее россиянам назвали неожиданный метод борьбы с метеочувствительностью. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, побороть ее симптомы можно, закаляясь и отказавшись от чтения новостей о магнитных бурях.