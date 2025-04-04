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02:02, 5 апреля 2025Экономика

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за похолодания и снега в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

МЧС России выпустило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве, передает ТАСС. В столице с 5 апреля ожидается резкое похолодание, к вечеру субботы температура снизится до ноля градусов.

Похолодание продолжится в воскресенье, днем температура опустится до минус 2-3 градусов, ожидается мокрый снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду и гололедица.

В МЧС призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Москвичей призвали не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность на улице.

Ранее о резком похолодании предупредили жителей трех федеральных округов России — Приволжского, Северо-Западного и Южного. Например, в Санкт-Петербурге в ночь на субботу похолодает до минус 1-6 градусов, а дневные температуры будут около нулевой отметки — от минус 1 до плюс 3 градусов.

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