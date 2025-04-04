Россиян предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: Температура воздуха резко понизится в 3 федеральных округах

В ближайшие дни температура воздуха резко понизится в трех федеральных округах — Приволжском, Северо-Западном и Южном. Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«Понижение температуры затронет Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Причем сильнее всего оно будет сказываться в Приволжском федеральном округе», — уточнил синоптик.

Например, в Санкт-Петербурге в ночь на субботу похолодает до минус 1-6 градусов, а дневные температуры будут около нулевой отметки — от минус 1 до плюс 3 градусов. Следующей ночью будет еще холоднее — минус 3-8 градусов. Может пройти небольшой дождь и мокрый снег. В дальнейшем температура будет ниже климатической нормы на 4 градуса.

На юге Приволжского ФО температура упадет сразу на 6-7 градусов, добавил Вильфанд. «На севере Приволжского федерального округа будут такие же температуры, как в центре Европейской России. И тоже и дождь, и снег», — уточнил метеоролог.

Ранее о резком похолодании и снеге синоптик предупредил жителей Москвы. В субботу, 5 апреля, температура воздуха упадет на 6-7 градусов по сравнению с предыдущим днем, до плюс 6-8 градусов. А в воскресенье выпадет снег, который пролежит на улицах до 11 апреля.