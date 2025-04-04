Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 4 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: Температура воздуха резко понизится в 3 федеральных округах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

В ближайшие дни температура воздуха резко понизится в трех федеральных округах — Приволжском, Северо-Западном и Южном. Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«Понижение температуры затронет Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Причем сильнее всего оно будет сказываться в Приволжском федеральном округе», — уточнил синоптик.

Например, в Санкт-Петербурге в ночь на субботу похолодает до минус 1-6 градусов, а дневные температуры будут около нулевой отметки — от минус 1 до плюс 3 градусов. Следующей ночью будет еще холоднее — минус 3-8 градусов. Может пройти небольшой дождь и мокрый снег. В дальнейшем температура будет ниже климатической нормы на 4 градуса.

На юге Приволжского ФО температура упадет сразу на 6-7 градусов, добавил Вильфанд. «На севере Приволжского федерального округа будут такие же температуры, как в центре Европейской России. И тоже и дождь, и снег», — уточнил метеоролог.

Ранее о резком похолодании и снеге синоптик предупредил жителей Москвы. В субботу, 5 апреля, температура воздуха упадет на 6-7 градусов по сравнению с предыдущим днем, до плюс 6-8 градусов. А в воскресенье выпадет снег, который пролежит на улицах до 11 апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

    Производителя Lada заподозрили в скрытом сокращении производства

    Предсказано удорожание iPhone на треть

    Двух российских таможенников осудили на сроки до семи лет за коррупцию

    Российские подростки на угнанном авто едва не переехали человека

    Суд признал законным приговор националисту Пилипчуку за подготовку теракта в Шереметьево

    Подсчитан ущерб от крушения танкеров в Черном море

    В России огранили самый крупный бриллиант в истории страны. Как выглядит камень весом более 100 карат?

    Свыше 20 инородных тел извлекли из двухлетнего россиянина

    В российском регионе избавились от свалки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше