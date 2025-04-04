Медики рассказали о пострадавших при выбросе химикатов на российском заводе

Минздрав Саратовской области: Пострадавшие от утечки аммиака в среднем состоянии

Двое пострадавших от утечки химикатов на заводе в Саратовской области находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали представители Минздрава региона, заявление медиков приводит ТАСС.

По информации врачей, вся медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.

Выброс аммиака произошел на предприятии в Саратовской области в ночь с 3 на 4 апреля.

После ЧП начата проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам работы сотрудники СК примут процессуальное решение.