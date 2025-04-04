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11:30, 4 апреля 2025Наука и техника

Создан кардиостимулятор шириной в миллиметр

Nature: Крошечный кардиостимулятор можно вводить с помощью инъекции
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Northwestern University / YouTube

Специалисты Северо-Западного университета (США) разработали компактный кардиостимулятор шириной в миллиметр, для установки которого не нужно проводить операцию. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Американским инженерам удалось создать кардиостимулятор миллиметрового масштаба, который можно устанавливать в том числе новорожденным детям. По словам медиком, устройство управляется с помощью беспроводного наружного модуля, а сам кардиостимулятор безопасно растворяется в организме спустя некоторое время.

По словам ученых, устройство буквально можно разместить на кончике пера. Таким образом, для установки кардиостимулятора не нужно проводить операцию на сердце — достаточно сделать точечную инъекцию. Затем на груди пациента устанавливают беспроводной модуль для управления, который может удаленно активировать медицинский девайс.

По словам кардиолога Северо-Западного университета (США) Игоря Ефимова, около 1 процента детей рождается с врожденными пороками сердца. Специалист отметили, что спустя примерно 7 дней после рождения сердце приходит в норму, но «эти семь дней критически важны». Ефимов заметил, что врачи могли бы устанавливать крошечный кардиостимулятор младенцам и с его помощью поддерживать правильную работу сердца.

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Также ученые отметили, что для удаления кардиостимулятора не требуется дополнительной операции — спустя некоторое время компактное устройство безопасно растворяется в организме.

В марте ученые обнаружили, что употребление марихуаны может быть связано с серьезными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, даже у людей без видимых факторов риска.

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