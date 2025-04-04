Момент поджога машин в Москве попал на видео

Прокуратура показала момент поджога машин в московском районе Измайлово

Момент поджога машин на парковке в московском районе Измайлово попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как человек в черной одежде и черной балаклаве, пригнувшись, бежит к определенной машине. Подойдя к ней, он обливает автомобиль жидкостью, поджигает и убегает. Машину сразу же охватывает огнем.

Жители дома на 13-й Парковой улице сообщили, что в ночь на 4 апреля дотла сгорели три иномарки. Неизвестный поджег автомобиль Haval и сбежал с места преступления. Позже пламя перекинулось на Rover и Toyota. Все три автомобиля сгорели полностью.