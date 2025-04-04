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05:49, 4 апреля 2025Россия

В Москве дотла сгорели три автомобиля

Shot: Три автомобиля дотла сгорели на парковке в московском районе Измайлово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

На парковке в московском районе Измайлово сгорели три легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители дома на 13-й Парковой улице сообщили, что в ночь на 4 апреля дотла сгорели три иномарки. Неизвестный поджег автомобиль Haval и сбежал с места преступления. Позже пламя перекинулось на Rover и Toyota. Отмечается, что все три автомобиля сгорели полностью.

На место прибыли сотрудники МЧС и потушили пожар. Информации о пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Сретенке. По предварительным данным, у автомобиля загорелся двигатель, после чего огонь перешел в салон.

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