Мощный пожар после столкновения бензовоза и «Газели» на российской трассе сняли на видео

Опубликовано видео с пожаром после ДТП с бензовозом в Кабардино-Балкарии

На трассе в Кабардино-Балкарии столкнулись грузовая «Газель» и бензовоз. Видео с последствиями аварии опубликовал Mash Gor в Telegram.

На кадрах видно, что после аварии машины оказались друг от друга на большом расстоянии и загорелись. Самый мощный пожар начался на месте остановки бензовоза — языки пламени достигали нескольких метров в высоту. Оба автомобиля полностью уничтожены.

Как сообщили в региональном МВД, столкновении автоцистерны «ЗИЛ-130» и грузовой газели произошло утром на 475 километре федеральной трассы Р-217 «Кавказ» между населенными пунктами Старый Черек и Аргудан. По данным ведомства, пострадавших в результате ДТП нет. Причину и виновника аварии предстоит установить.

Ранее во Владимирской области бензовоз столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии цистерна перекрыла трассу и загорелась — этот момент зафиксировали на камеру очевидцы.