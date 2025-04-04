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03:30, 4 апреля 2025Из жизни

Мужчина обиделся на жену за отказ в сексе и бросил новорожденного сына лесу

SCMP: Таец бросил новорожденного сына в лесу из-за обиды на жену
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Channel 7 News

В Таиланде арестовали мужчину, который бросил новорожденного сына в лесу после того, как жена несколько раз отказала ему в сексе. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

21-летний Вуттичай отвез сына в банановую рощу, положил на землю, сфотографировал и отправил снимок жене Оратай, которая в это время находилась в гостях. В тот момент мальчику было только две недели. Женщина примчалась домой и благополучно забрала сына, который не пострадал. После этого Оратай написала на мужа заявление в полицию. Она заявила, что он употребляет наркотики, тратит деньги на азартные игры и бьет ее и старшего ребенка. Тайка также сказала, что Вуттичай бросил сына в лесу, потому что обиделся на нее. После родов женщина несколько раз ответила мужу отказом на предложение заняться сексом.

Таец утверждал на допросе, что предлагал жене вступить в интимную близость в шутку, а ребенка не бросал в лесу, а только сфотографировал на земле. Анализы подтвердили, что Вуттичай употребляет наркотики. Его обвинили в хранении запрещенных веществ и отправили на принудительное лечение.

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За оставление в опасности ребенка младше девяти лет Вуттичай может отправиться в тюрьму сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в США врач попытался сбросить жену со скалы. Это произошло после того, как женщина отказалась сфотографироваться с ним.

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