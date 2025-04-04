Мужчина с двумя школьниками пытались поджечь релейный шкаф под Москвой

Москвич и двое школьников пытались поджечь релейный шкаф за 15 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из транспортной полиции задержали мужчину и двух школьников, которые пытались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях под Москвой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Один из задержанных оказался ранее судимым жителем Москвы, а двое его подельников учатся в девятом классе. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

По данным ведомства, все произошло на перегоне железнодорожных станций Яуза — Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги. Злоумышленники планировали совершить преступление за 15 тысяч рублей, обещанных незнакомцем в одном из мессенджеров.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ задержали парочку из Тюмени за поджог двух релейных шкафов на перегоне станций Утяшево — Тюмень.