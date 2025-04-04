Задержание устроивших поджог на железной дороге в Москве попало на видео

Росгвардия показала видео задержания устроивших поджог на ж/д в Москве

Начало событий в новости Мужчина с двумя школьниками пытались поджечь релейный шкаф под Москвой

Спецназ Росгвардии задержал троих подозреваемых в поджоге на перегоне железнодорожных станций «Яуза — Ростокино» в Москве. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны бойцы ОМОН «Меч», которые врываются в квартиры и скручивают там молодых людей.

Задержаны ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Москвы 2006 года рождения и двое несовершеннолетних 2008 года рождения.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили «Ленте.ру», что в мессенджере с одним из подростков связался незнакомец, предложивший за 15 тысяч рублей совершить преступление в интересах Украины. Получив согласие школьника, куратор отправил ему координаты релейного шкафа, инструкцию по поджогу и мерах конспирации. Несовершеннолетний привлек знакомых, с которыми они 31 марта попытались уничтожить оборудование, но их задержали.

С санкции суда трое подозреваемых арестованы.