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07:56, 4 апреля 2025Экономика

МВФ предупредил о рисках для мировой экономики

МВФ: Пошлины США создали еще больший риск для мировой экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Власти США прибегли к пошлинам, которые могут еще сильнее навредить мировой экономике. Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, в МВФ все еще оценивают макроэкономические последствия таких шагов Вашингтона, однако уже сейчас можно сказать, что его политика создала серьезный риск для перспектив развития мировой экономики в период ее медленного роста. Таких шагов, как полагает Георгиева, следует избегать.

В связи с этим фонд призвал США провести работу по урегулированию торговой напряженности и снижению неопределенности.

В конце февраля МВФ предсказал, что в 2025 году темпы роста мировой экономики достигнут 3,3 процента. Это меньше среднегодовых показателей за последние несколько десятилетий. Аналогичных темпов фонд ждет и в 2026 году. Кроме того, есть риски того, что торговая политика властей США может свести на нет все успехи достигнутые в борьбе с инфляцией.

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