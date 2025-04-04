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21:56, 4 апреля 2025Мир

На Западе ужаснулись мобилизации со смертельным исходом в Одессе

Ирландский журналист Боуз ужаснулся мобилизации со смертельным исходом в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Ирландский журналист Чей Боуз ужаснулся силовой мобилизации в Одессе, пишет РИА Новости.

По его словам, в Одесской области похитители, действующие от имени президента Украины Владимира Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Несмотря на протесты местных жительниц и его собственную отчаянное сопротивление, он умер на улице.

«Таково представление ЕС о "свободной" демократии?», — задался он вопросом.

Ранее сообщалось, что во время силовой мобилизации сотрудниками ТЦК на Украине умер мужчина. Ситуация произошла в селе Сухой Лиман в Одесской области. На опубликованных кадрах видно, что прохожие пытались помочь мужчине, который был без сознания. Однако он скончался до прибытия бригады скорой помощи.

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