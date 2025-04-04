Над российским городом прогремел взрыв на фоне работы систем ПВО

Над Курском прогремел взрыв на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Отмечается, что в региональной столице были слышны звуки взрыва, а также сирены ракетной опасности. Какой-либо другой информации на данный момент нет.
«Внимание! Работает ПВО!», — говорится в Telegram-канале областного оперативного штаба.
В этот же день Минобороны России сообщило, что системы ПВО сбили сразу пять беспилотников Вооруженных сил Украины над двумя российскими регионами. Отмечается, что украинские дроны попытались атаковать Белгородскую и Курскую области.