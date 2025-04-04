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16:34, 4 апреля 2025Россия

Над российским городом прогремел взрыв на фоне работы систем ПВО

Над Курском прогремел взрыв на фоне работы систем ПВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Над Курском прогремел взрыв на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что в региональной столице были слышны звуки взрыва, а также сирены ракетной опасности. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

«Внимание! Работает ПВО!», — говорится в Telegram-канале областного оперативного штаба.

В этот же день Минобороны России сообщило, что системы ПВО сбили сразу пять беспилотников Вооруженных сил Украины над двумя российскими регионами. Отмечается, что украинские дроны попытались атаковать Белгородскую и Курскую области.

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