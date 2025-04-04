Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 4 апреля 2025Наука и техника

НАСА и Vast испытают космическую станцию Haven-1

SpaceNews: Компания Vast договорилась с НАСА об испытаниях станциии Haven-1
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vast / AP

Компания Vast договорилась с НАСА об испытаниях своей одномодульной станции Haven-1. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Коммерческая станция будет испытана на полигоне имени Нила Армстронга в штате Огайо (США). Соответствующая площадка располагает помещениями для проведения термовакуумных, акустических, вибрационных и других испытаний. В случае успешного прохождения испытаний Haven-1 будет готова для запуска на околоземную орбиту, который состоится не ранее мая 2026 года.

«Мы благодарны за поддержку НАСА в испытании летательного аппарата Haven-1 на этом историческом и всемирно известном объекте. Это свидетельство растущей важности Vast как коммерческого партнера», — сказал в своем обращении генеральный директор Vast Макс Хаот.

В феврале издание рассказало, что компания Vast начала испытания своей первой космической станции Haven-1.

В мае SpaceNews сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах введены ограничения в целях безопасности

    Беженец из Дзержинска притворился мертвым ради спасения от дрона ВСУ

    Россиянам назвали самый выгодный способ хранения сбережений в 2025 году

    Женщина с двумя влагалищами пожаловалась на ревнивых бойфрендов

    Названы семь упражнений для рельефного пресса без походов в спортзал

    НАСА и Vast испытают космическую станцию Haven-1

    Жительница Курской области рассказала об обещании ВСУ раздать украинские паспорта

    Названо условие открытия границы России и Финляндии

    В ЕС призвали направить Украине принадлежащие России миллиарды евро

    В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше