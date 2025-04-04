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07:01, 4 апреля 2025Забота о себе

Названы самые частые портящие секс ошибки

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Плохой секс редко объясняется физическими особенностями или отсутствием навыков, считает психотерапевт Рэйчел Глик. Самые частые ошибки в спальне она назвала Psychology Today.

Глик уверена, что большинство проблем в постели возникает из-за того, что партнеры боятся или не хотят обсуждать секс друг с другом. По ее словам, честная беседа на эту тему способна открыть много нового о предпочтениях и вдохновить на эксперименты.

Также, по словам психотерапевта, многих беспокоит тема разных темпераментов у партнеров. Однако она убеждена, что важность этой проблемы сильно переоценена. Она пояснила, что у партнеров может быть разный уровень либидо, они по-разному возбуждаются, но если научиться договариваться и принимать друг друга, секс будет приносить удовольствие обоим.

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Еще одной распространенной ошибкой в сексе Глик назвала попытки обязательно достичь определенных результатов. По ее словам, многие считают, что хороший секс имеет четкие критерии, например, он должен всегда заканчиваться оргазмом или включать частую смену позиций. Психотерапевт считает, что такие установки только добавляют стресса и мешают расслабиться. Она напомнила, что 80 процентов людей хотят от секса не четкого результата, а близости с определенным человеком.

При этом Глик подчеркнула, что отказ от продуктивности не означает, что нужно мириться с плохим сексом. Наоборот, она призвала вкладывать больше усилий в интимную жизнь: экспериментировать с прелюдией и разными техниками, обсуждать ощущения и эротические фантазии друг друга.

Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили о самых странных секс-просьбах женщин. По их словам, фетиш на «золотой дождь» оказался довольно распространенной женской эротической фантазией.

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