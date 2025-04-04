Стало известно о захороненных мирных жителях в суджанских огородах

«Лента.ру» узнала о захороненных в суджанских огородах мирных жителях

Мирных жителей Суджанского района, не сумевших пережить вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), приходилось хоронить в огородах. Об этом «Ленте.ру» рассказали их родственники и знакомые.

Так, в Замостье во время оккупации многие погибали от голода, морозов, болезней и ранений. По словам Юлии Гошко, у которой в селе жили бабушка и дедушка, до октября 2024 года один из украинских солдат привозил им необходимые лекарства, воду и хлеб. Однако со временем начались холода, а боец ВСУ перестал передавать медикаменты. В итоге у пенсионера обострилась предстательная железа — он «пожелтел и исхудал», а из-за постоянных обстрелов у него начались проблемы с психикой.

Всего бабушкин сосед похоронил 11 человек, дедушка похоронен в огороде. Когда будут вывозить тело — неизвестно Юлия Гошко

Другой собеседник «Ленты.ру» по имени Антон рассказал, что у него в Судже оставались дядя и бабушка. Та поделилась, что в период контроля над городом бойцы ВСУ относились к гражданским нормально, в том числе оказывали медицинскую помощь. При этом однажды она увидела, как украинский солдат стрелял в пьяного человека. «Бабушка сказала, что людей хоронят во дворах, трупы разбросаны по улицам. У нас была дальняя родственница, она умерла, похоронили в огороде. Если охарактеризовать в двух словах все то, что происходило — это голод и смерть», — описал Антон.

Ранее житель Курской области рассказал, что во время оккупации солдаты ВСУ запрещали хоронить гражданских на кладбищах, ссылаясь на то, что те якобы заминированы.

Похожей историей поделилась и жительница слободы Гончаровка Суджанского района Евгения Марченко. По словам женщины, ей пришлось собирать кости сгоревших в результате прилета родственников в коробки от детских игрушек, которые потом закопали в огороде.