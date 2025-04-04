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19:29, 4 апреля 2025Путешествия

Пассажирка самолета отказалась от места в бизнес-классе ради парня и вызвала споры в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Пассажирка самолета получила повышение класса обслуживания бесплатно, но отказалась от места в бизнес-классе ради парня, который остался бы в экономе один. История, которую рассказала на странице @natusenchik в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) тревел-блогерша Ната Прутчикова, вызвала споры в сети.

По словам автора ролика, мест в экономе не хватило на всех, поэтому одну девушку решили пересадить в бизнес. Однако последняя наотрез отказалась, объяснив, что хочет провести полет со своим молодым человеком. В результате она поменялась креслом с мужчиной, который оказался в экономе рядом с ее парнем.

В комментариях юзеры разделились во мнениях: некоторые поддержали пассажирку, другие же заметили, что это было нелогично. «Спустя 12 лет брака я бы полетела в отдельном самолете», «Я бы даже ребенка своего оставила в экономе, а сама бы ушла в бизнес», «Сам бы ее отправил в бизнес, пусть кайфанет, тем более бесплатно», — писали пользователи.

Ранее бесплатно пересевший в бизнес-класс пассажир самолета бросил девушку в экономе и был обруган пользователями сети. Мужчина сразу принял предложение сотрудников авиакомпании.

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