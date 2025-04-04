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16:26, 4 апреля 2025Экономика

Покупатели жилья отвернулись от одного города

Брокер Флутков: Спрос на жилье в Сочи упал на 27,5 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупатели жилья отвернулись от Сочи. В январе-феврале 2025 года спрос на приобретение недвижимости в этом городе упал на 27,5 процента в годовом выражении, об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по недвижимости Сочи, брокер Кирилл Флутков.

Февральский спрос также оказался на 33 процента ниже результата аналогичного периода в прошлом году. С августа 2024-го по февраль 2025-го только в одном месяце произошел рост покупательского интереса.

Сейчас при покупке квартир в Сочи клиенты в первую очередь обращают внимание на цену и расположение объекта. Большинство хотят жить ближе к морю. Самым популярным форматом являются «однушки», для многих также важен хороший ремонт. При этом спрос на новостройки и вторичное жилье примерно одинаковый.

Ранее эксперт по недвижимости Антон Гнатченко предупредил россиян о подводных камнях при покупке домов в Сочи. По его словам, многие участки в городе-курорте не имеют развитой инфраструктуры.

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