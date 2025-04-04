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12:18, 4 апреля 2025Силовые структуры

Полиция задержала обворовавшего храм на 300 тысяч рублей россиянина

В Московской области задержали обокравшего на 300 тысяч рублей храм мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Московской области полицейские задержали россиянина, подозреваемого в краже из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево. Об этом в пятницу, 4 апреля, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, мужчина зашел в храм и приблизившись к иконе Николая Чудотворца открыл киот (короб или шкафчик для хранения икон), после чего забрал оттуда пожертвованные прихожанами ювелирные украшения. Сумма ущерба составила порядка 300 тысяч рублей. Похитителя удалось установить и задержать. Часть похищенных ценностей, оказавшихся при нем изъяли.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали россиянина, подозреваемого в краже иконы.

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