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14:12, 4 апреля 2025Ценности

Популярная актриса вышла в свет в галстуке из волос

Американская актриса Мэгги Джилленхол появилась в костюме с галстуком из волос
Екатерина Ештокина
Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол . Фото: Ethan Miller / Getty Images

Популярная американская актриса Мэгги Джилленхол вышла в свет в необычном аксессуаре. Соответствующие кадры публикует издание People.

47-летняя номинантка на «Оскар» появилась на презентации Warner Bros. Pictures в Лас-Вегасе в классическом черном костюме. Упомянутый наряд состоял из прямых брюк и пиджака, декорированного золотой застежкой.

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Помимо этого, звезда надела белую рубашку с длинным рукавом. Образ дополнил галстук из темных волос, заплетенных в косу. При этом настоящие ли это пряди или искусственные — не уточнялось.

Ранее в апреле звезда «Эйфории» вышла в свет в свадебном наряде после разрыва с женихом. Американская актриса Сидни Суини посетила на премьеру фильма «Служанка» в белом наряде из весенней коллекции 2025 года бренда Wiederhoeft.

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