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16:14, 4 апреля 2025Наука и техника

Раскрыто происхождение черной дыры

ScienceAlert: Описали происхождение черной дыры из двойной системы GRO J1655-40
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: NASA / CXC / A.Hobart / Wikimedia

Ученые впервые восстановили историю рождения черной дыры, проанализировав химический состав вещества, оставшегося от погибшей звезды. Это редкий случай, когда удалось точно определить, каким было небесное тело до превращения в черную дыру. Об этом сообщает ScienceAlert.

Речь идет о двойной системе GRO J1655-40, где вокруг черной дыры вращается обычная звезда. Считалось, что раньше это была пара звезд, одна из которых взорвалась как сверхновая. Но точно понять, какой она была, раньше было невозможно.

Исследователи изучили рентгеновские спектры системы, зафиксированные телескопом Chandra во время яркой вспышки в 2005 году. Они определили концентрации 18 химических элементов в окрестностях черной дыры, которые были остатками взорвавшейся звезды.

По этим данным удалось точно воссоздать ее портрет: звезда была в 25 раз массивнее Солнца, и большая часть ее вещества улетела в космос после взрыва. Анализ показал, что именно из этой звезды образовалась черная дыра.

Исследование стало прорывом в «астрономической археологии»: теперь ученые могут не просто наблюдать черные дыры, но и восстанавливать их прошлое по химическим следам. Это поможет лучше понять, как звезды превращаются в черные дыры и как эволюционируют двойные системы.

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