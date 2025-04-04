Расправившиеся со свидетелем два брата-наркодилера получили сроки в колонии

В Башкирии братья-наркоторговцы получили до 22 лет колонии за расправу

В Башкирии суд назначил двум братьям-наркодилерам до 22 лет лишения свободы за изготовление наркотиков и расправу над свидетелем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Республике Башкортостан.

Мужчины признаны виновными по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств в особо крупном размере»).

Расправившийся со свидетелем осужден на 22 года, с него взыскано три миллиона рублей в пользу семьи пострадавшего. Второй фигурант — на 18 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, осужденные организовали нарколабораторию в гараже. В мае 2023 года один из братьев во время пристрела в лесу увидел знакомого мужчину. Он испугался, что тот сообщит о нем в полицию и дважды выстрелил ему в голову. Пострадавшего он оставил на месте и скрылся. Занимавшиеся расследованием дела правоохранители обнаружили у фигурантов нарколабораторию в гараже с синтетическим наркотиком массой более 5,7 килограммов. Кроме того, у них нашли два автомата Калашникова, около тысячи патронов, и изъяли гильзы от пистолета. Они были отправлены на баллистическую экспертизу, которая показала, что их выпустили из орудия расправы над потерпевшим.

В конце декабря 2024 года материалы их уголовного дела были переданы в суд.