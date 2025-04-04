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04:01, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали четыре защищающих от бессонницы продукта

Врач Агапкин заявил, что молоко и фисташки помогают при бессоннице
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ahmad Halabisaz / Reuters

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и эндокринолог Кристина Ширяева назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» четыре продукта, которые способны защитить от бессонницы. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Ширяева рассказала, что от проблем со сном помогают молоко и кисломолочные продукты. Они содержат триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке мелатонина и серотонина. «Это все в совокупности нас расслабляет и также готовит к качественному хорошему сну», — заявила эндокринолог.

Кроме того, побороть бессонницу помогают фисташки, отметил Агапкин. По словам врачей, в этих орехах содержится чистый мелатонин. Достаточно съесть горсть сырых фисташек на ночь, чтобы быстрее уснуть, уточнила Ширяева.

Также при сложностях с засыпанием Агапкин и Ширяева порекомендовали употреблять вечером один-два киви, так как этот фрукт содержит серотонин и антиоксиданты. Четвертый продуктом от бессонницы эндокринолог назвала отруби. Она объяснила, что в них содержится магний, способствующий выработке мелатонина.

Ранее Агапкин назвал другие продукты, помогающие при бессоннице. К ним он, в частности, отнес бананы и вишню.

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