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13:25, 4 апреля 2025Экономика

Россияне стали покупать меньше китайских автомобилей

«Автостат»: Доля продаж новых легковых машин из Китая упала до 54 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В 2025 году россияне стали меньше покупать легковые автомобили китайских брендов. Об этом со ссылкой на исследование «Автостат» сообщает РИА Новости.

Доля продаж новых машин из Китая за первый квартал в РФ упала до 54 процентов. В сравнении с последним кварталом 2024-го она снизилась на четыре процента.

В целом за март в стране продали 79,8 тысячи новых легковых машин. Показатель всего лишь на 2,3 процента превысил февральские цифры (78 тысячи), но при этом оказался на 45,5 процента ниже год к году (146,5 тысячи штук).

Большую часть (65 процентов) продаж новых автомобилей пришлось на LADA (25,2 тысячи) и китайские Haval (9,8 тысячи), Chery (8,4 тысячи), Geely (5,1 тысячи) и Changan (3,8 тысячи).

При лидерстве отечественных машин в общем объеме продаж компания «АвтоВАЗ» начала скрытно сокращать производство. Причинами такого решения стали затоваривание и провал продаж. По информации Mash, руководство даже рассматривает вопрос приостановки завода в Тольятти.

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