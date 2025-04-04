Россиянка стала фигуранткой дела из-за снятого в ванной с 13-летним сыном видео

Жительница Воронежа сняла видео разврата с сыном и отправила знакомому из сети

В Воронежской области россиянка стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, женщина сняла домашнее видео на котором сексуально развращала 13-летнего сына-школьника в ванной. Ролик позже она отправила мужчине, с которым незадолго до этого познакомилась в одной из социальных сетей.

Адресат удивился тому, что увидел, и обратился в правоохранительные органы.

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