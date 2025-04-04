Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:21, 4 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка стала фигуранткой дела из-за снятого в ванной с 13-летним сыном видео

Жительница Воронежа сняла видео разврата с сыном и отправила знакомому из сети
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Воронежской области россиянка стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, женщина сняла домашнее видео на котором сексуально развращала 13-летнего сына-школьника в ванной. Ролик позже она отправила мужчине, с которым незадолго до этого познакомилась в одной из социальных сетей.

Адресат удивился тому, что увидел, и обратился в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудят иностранца за совращение малолетних девочек.

    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    Стало известно о жестокости женщин-операторов дронов в ВСУ

    На Западе обозвали сторонников санкций против России одним словом

    В популярном у туристов российском регионе продлили штормовое предупреждение

    В российском регионе пожар охватил с десяток строений

    Россиянин расстался с единственной квартирой ради заработка на бирже

    Венгрия выступила против скрытой поддержки Киева

    Стримера JesusAVGN признали иноагентом

    Россиянка стала фигуранткой дела из-за снятого в ванной с 13-летним сыном видео

    На Украине захотели решить проблемы с одной страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше