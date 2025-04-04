Российская порнозвезда рассказала о любви к рыбалке и банным веникам

Российская порнозвезда Полина Марченко, известная как Luxury Girl, заявила, что любит рыбачить и делать банные веники. О необычных хобби актриса рассказала в видео, опубликованном на канале блогера и предпринимателя Никиты Ефремова на YouTube.

Марченко рассказала, что до переезда в Таиланд они с мужем часто парились в русской бане с веником. Однако супругу актрисы не нравилось их качество. Отчасти из-за этого они решили открыть дело по плетению собственных банных веников. «Идея для бизнеса рождается от того, что тебе самому не хватает, чаще всего так происходит. У нас достаточно успешный был бизнес», — рассказала Luxury Girl. Порнозвезда также задумалась возобновить этот бизнес в Таиланде, так как русские бани пользуются в стране популярностью.

Актриса фильмов для взрослых добавила, что также любит рыбалку. Марченко уточнила, что в Таиланде также продолжает ловить рыбу.

Ранее порноактриса рассказала о негативном влиянии порнокарьеры на отношения с мужем. Она вспомнила, что из-за большого количества съемок у них с супругом два месяца не было интимной близости.

В 2022 году Марченко получила премию Pornhub Awards. В настоящее время актриса завершила свою карьеру в индустрии. Luxury Girl живет с мужем и дочерью в Таиланде.