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13:48, 4 апреля 2025Силовые структуры

Российский сторож пытался удушить девочку пакетом в подъезде

В Иркутске задержан сторож, пытавшийся задушить 8-летнюю девочку пакетом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В Иркутске 35-летний сторож пытался удушить 8-летнюю девочку пакетом в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, мужчина следовал за школьницей, зашел за ней в дом и накинулся. Девочка оказала сопротивление и стала стучать в двери. После этого напавший выбежал на улицу и стал сторожить ее под окнами. Ребенок позвонила отцу, который находился недалеко, и рассказала о случившемся. Отец девочки быстро нашел злоумышленника, скрутил его и вызвал полицейских.

Прибывшие на место оперативники задержали сторожа и доставили его в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Ставрополя, которая разозлилась из-за громкого плача своей четырехмесячной дочери и удушила ее подушкой.

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