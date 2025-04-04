Российский сторож пытался удушить девочку пакетом в подъезде

В Иркутске задержан сторож, пытавшийся задушить 8-летнюю девочку пакетом

В Иркутске 35-летний сторож пытался удушить 8-летнюю девочку пакетом в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, мужчина следовал за школьницей, зашел за ней в дом и накинулся. Девочка оказала сопротивление и стала стучать в двери. После этого напавший выбежал на улицу и стал сторожить ее под окнами. Ребенок позвонила отцу, который находился недалеко, и рассказала о случившемся. Отец девочки быстро нашел злоумышленника, скрутил его и вызвал полицейских.

Прибывшие на место оперативники задержали сторожа и доставили его в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Ставрополя, которая разозлилась из-за громкого плача своей четырехмесячной дочери и удушила ее подушкой.